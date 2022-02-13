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Военный обозреватель: Запад хочет превратить Украину в своего главного антироссийского бульдога

13.02.2022 21:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад хочет превратить Украину в своего главного антироссийского бульдога, заявил в эфире ОНТ российский военный обозреватель Виктор Баранец, сообщает БЕЛТА.

"Запад хочет превратить Украину в своего главного антироссийского бульдога", - сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель подчеркнул, что к белорусским и российским границам приближается мощная военная инфраструктура. "Совершенно понятно зачем это делается. Это не только потому, что пушки нацелены на Беларусь или на Россию, решается еще мощные экономические задачи. Идет большая экономическая война за Европу. Когда нам обещают перерезать Северный поток -2, когда нам зарубают экономические контракты с европейскими странами и, естественно, лакомым куском для США были бы и промышленный потенциал, и земли Беларуси", - отметил он.

Виктор Баранец констатировал: "Вы очень вкусный кусочек для Запада. Только вот не получается съесть Беларусь и превратить ее в общем-то в собственный базар. Теперь уже не получится".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Военный обозреватель Виктор Баранец подчеркнул, что к белорусским и российским границам приближается мощная военная инфраструктура.
 
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