﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: еще никогда не было такого оголтелого лживого информационного наступления на Россию

13.02.2022 21:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще никогда не было такого оголтелого лживого информационного наступления на Россию, заявил в эфире ОНТ российский военный обозреватель Виктор Баранец, сообщает БЕЛТА.

"Вы знаете, я уже лет пятьдесят занимаюсь теорией и практикой информационных войн и я никогда еще не видел такого оголтелого провокационного и лживого информационного наступления на Россию", - сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель констатировал: "Запад пытается убедить мир, что не сегодня-завтра Путин и Шойгу на танках ворутся в Киев. Это очень такой, я бы даже сказал, эффективный способ "запудривания мозгов для лохов". Если вы простодушный обыватель и денно, и нощно слышите, что Вашингтон говорит о скором нападении России на Украину, то вы, пожалуйста, пережевывайте мелко эту информацию. Не спешите ее глотать. Не подставляйте свои уши".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Вы знаете, я уже лет пятьдесят занимаюсь теорией и практикой информационных войн и я никогда еще не видел такого оголтелого провокационного и лживого...
 
Новости дня
Новости общества
 
Военный обозреватель: Запад хочет превратить Украину в своего главного антироссийского бульдога
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by