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Брифинг о научном обеспечении в области ядерной и радиационной безопасности пройдет сегодня в БЕЛТА

14.02.2022 07:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг на тему "Система научного обеспечения в области ядерной и радиационной безопасности в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА.

В 2021 году в связи с введением в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС изменился статус Республики Беларусь в контексте реализации ядерной энергетической программы.

В Беларуси сформирована целая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности, которая необходима для устойчивой безопасной эксплуатации АЭС в длительной перспективе. Одной из важнейших составляющих этой инфраструктуры является научное обеспечение в области ядерной и радиационной безопасности.

Во время брифинга специалисты расскажут, как эволюционировала система научного обеспечения в области ядерной и радиационной безопасности в Беларуси, что она представляет собой сегодня, какие задачи стоят перед ее участниками в настоящее время и в перспективе.

Участники:

Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора;

Александр Трифонов - заместитель генерального директора по научной работе ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАН Беларуси;

Александр Лобко - заместитель директора по научной работе НИУ "Институт ядерных проблем" БГУ.

Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В 2021 году в связи с введением в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС изменился статус Республики Беларусь в контексте реализации ядерной энергетической...
 
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