﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГПК: Литва и Польша за выходные приняли чуть более половины грузовиков от нормы

14.02.2022 10:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва и Польша за выходные приняли чуть более половины грузовиков от нормы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Литовская сторона продолжает обновление таможенных баз, которое планирует завершить 15 февраля. Это приводит к существенным задержкам в оформлении транспорта. За выходные в Литву въехало всего 59% грузовиков от пропускной способности. В настоящее время наибольшее скопление фур отмечается в направлении "Шальчининкая" ("Бенякони").

Сотрудники польских контрольных служб за выходные оформили 63% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным на данный момент является маршрут через "Кукурыки" ("Козловичи").

С пятницы по воскресенье через латвийские пункты пропуска грузовой транспорт въезжал без задержек. По состоянию на 10.00 больше всего фур находится на пути через "Патерниеки" ("Григоровщина").

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 640 грузовиков, "Урбаны" - свыше 400.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 240 большегрузов, "Котловка" - 700, "Каменный Лог" - более 630, "Бенякони" - свыше 760, "Привалка" - более 600 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 590 фур, "Козловичи" - свыше 650.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовская сторона продолжает обновление таможенных баз, которое планирует завершить 15 февраля. Это приводит к существенным задержкам в оформлении транспорта.
 
Новости дня
Новости общества
 
Брифинг о научном обеспечении в области ядерной и радиационной безопасности пройдет сегодня в БЕЛТА
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by