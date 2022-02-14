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Законопроект о регулировании безопасности использования атомной энергии планируют внести в парламент в апреле
14.02.2022 11:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о регулировании безопасности на объектах использования
"В апреле он должен поступить для рассмотрения в парламент", - рассказала Ольга Луговская.
/Будет дополнено/.-0-
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Законопроект о регулировании безопасности использования атомной энергии планируют внести в парламент в апреле
"В апреле он должен поступить для рассмотрения в парламент", - рассказала Ольга Луговская.
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