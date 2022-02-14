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Законопроект о регулировании безопасности использования атомной энергии планируют внести в парламент в апреле

14.02.2022 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о регулировании безопасности на объектах использования атомной энергии планируют внести в Палату представителей в апреле, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

"В апреле он должен поступить для рассмотрения в парламент", - рассказала Ольга Луговская.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В апреле он должен поступить для рассмотрения в парламент", - рассказала Ольга Луговская.
 
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