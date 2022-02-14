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Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 15 февраля

14.02.2022 12:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 15 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля по юго-западу до минус 8 градусов по востоку. Днем будет 1-7 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник ночью будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до...
 
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