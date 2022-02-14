Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022" продолжается отработка учебно-боевых задач. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На полигоне Гожский отрабатываются задачи по ведению оборонительного боя.

На полигоне Брестский мотострелковые подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации отрабатывают вопросы уничтожения незаконного вооруженного формирования. Подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и мотострелковые подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации несут службу на охраняемых объектах с целью недопущения выхода незаконных вооруженных формирований.

На участке местности "Барановичи" механизированные подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь и подразделения морской пехоты Вооруженных Сил Российской Федерации ведут учебные боевые действия на рубежах маневренной обороны.

На участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации отрабатывают задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации производят усиление участков Государственной границы.

На участке местности "Лунинец" зенитные ракетные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. Штурмовая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне Ружанский.

На участках местности "Марьина Горка", "Осиповичи", "Мозырь", "Речица", "Пинск" продолжается выполнение учебно-боевых задач в рамках совместного оперативного учения.-0-