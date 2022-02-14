Кузьмин: Беларусь имеет пул специалистов для проведения экспертиз безопасности в атомной энергетике

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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформирован пул специалистов для проведения экспертиз безопасности в области использования атомной энергии, заявил в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" Национальной академии наук Беларуси Андрей Кузьмин.

"С самых первых дней реализации проекта Белорусской АЭС наш институт был вовлечен во все связанные с этим процессы в части обеспечения научного сопровождения как принимаемых решений, так и выполнения научно-исследовательских и ряда других работ. Мы очень плотно сотрудничаем с Департаментом по ядерной и радиационной безопасности МЧС с самого момента его создания в том виде, в котором сейчас Госатомнадзор существует. Наше взаимодействие не ограничивается только проектом Белорусской АЭС. Наш институт является эксплуатирующей организацией наших ядерных установок, а также радиационных объектов. Поэтому здесь у нас установлены тесные связи и по этому направлению", - рассказал Андрей Кузьмин.

По его словам, основными направлениями деятельности института являются: научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь, вопросы обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом, проведение ядерных исследований, разработка, внедрение радиационных технологий для нужд различных отраслей экономики страны.

"У нас сформирован достаточный пул экспертов, которые уже имеют большой опыт проведения экспертиз безопасности в области использования атомной энергии. Наши сотрудники организовывали, выполняли экспертизы безопасности, начиная с первого этапа размещения Белорусской АЭС, затем - на этапе сооружения и получения лицензии на эксплуатацию. Все эксперты прошли необходимое обучение, повышение квалификации, имеют большой опыт научной работы. Работают они также в тесном взаимодействии с экспертами других государств, в первую очередь Российской Федерации. У нас налажено тесное взаимодействие с организацией технической поддержки - "Ростехнадзором". Это Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, - отметил гендиректор. - Мы также активно работаем в рамках системы организации технической поддержки Республики Беларуси. Координируем наши работы с ведущими учреждениями, входящими в перечень этих организаций. В частности, с Институтом ядерных проблем БГУ".

Андрей Кузьмин подчеркнул, что в настоящее время успешно завершены экспертизы на этапах размещения, сооружения и ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Выполняется экспертиза документов, обосновывающих ядерную и радиационную безопасность второго блока Белорусской АЭС. "Безусловно, с вводом этих блоков задачи, которые стоят перед экспертами, не завершаются. Предстоит большой комплекс работ по научному сопровождению безопасной эксплуатации первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС, решению вопросов, связанных с обращением с отработавшим топливом, радиоактивными отходами и целому ряду других направлений", - добавил он.-0-