Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, олимпийское серебро во фристайле и первые подснежники

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 14 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Президент заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной. То, что творят украинские власти против Беларуси , не поддается уму, заявил Александр Лукашенко. Беларуси никогда не нужно было нападать на Украину, не надо и сейчас, сказал белорусский лидер. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Президент рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска . Александр Лукашенко заявил, что планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.





Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения вокруг Украины и заявлений о возможности военных действий. Об этом известный в Украине политический и государственный деятель Александр Мороз заявил журналистам после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Это вторая награда белорусов на пекинской Олимпиаде.





Для минимизации последствий внешнего давления и санкционной политики Запада в минувшем году российская сторона оказывала многоплановую поддержку Беларуси в различных сферах. Такая информация содержится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021 году. Переговоры о присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации вышли на заключительную стадию. Прирост экспорта белорусских товаров в 2021 году наблюдался практически во все регионы мира. В наибольшей степени (на $4,1 млрд, или на 74,4%) экспорт вырос в Евросоюз.

Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская в пресс-центре БЕЛТА рассказала о развитии в стране регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности . В НАН рассказали, как продвигается создание совместного с Россией исследовательского ядерного реактора .





Минздрав обновил информацию о стационарах для помощи пациентам с COVID-19 .

За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19 , выписаны 413.

В Беларуси за сутки зарегистрированы 147 пострадавших от гололедных и холодовых травм.

#Поговорисподростком: Следственный комитет запустил флешмоб по профилактике наркомании.

ФОТОФАКТ: В Гродно появились первые подснежники





Не по сезону теплая, но ветреная погода будет в Беларуси на этой неделе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Минска. Особенности эксплуатации водных систем в условиях мегаполиса". Начало в 11.00.

Состоится выездная пресс-конференция, приуроченная к 100-летию М.А.Савицкого (18 февраля), на тему "Личности в белорусской национальной культуре. Михаил Савицкий - художник, чье творчество стало новым словом в искусстве и обрело мировое признание". Место проведения: Художественная галерея Михаила Савицкого (г. Минск, пл. Свободы, 15). Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 февраля

120 лет назад родился Мурашка Рыгор (Григорий Данилович), белорусский писатель. Автор сборников рассказов "Приграничный монастырь", "Звонки", "Рузики", романов "Сын", "Товарищи" и др. В годы Великой Отечественной войны участник Минского подполья, с 1943 года в партизанах. Погиб в 1944 году во время прорыва немецко-фашистской блокады партизан в Логойском районе.

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