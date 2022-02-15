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Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, олимпийское серебро во фристайле и первые подснежники
15.02.2022 07:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 14 февраля
Президент Беларуси
Во время встречи
Президент Беларуси
По инициативе украинской стороны
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Минска. Особенности эксплуатации водных систем в условиях мегаполиса". Начало в 11.00.
Состоится выездная пресс-конференция, приуроченная к 100-летию М.А.Савицкого (18 февраля), на тему "Личности в белорусской национальной культуре. Михаил Савицкий - художник, чье творчество стало новым словом в искусстве и обрело мировое признание". Место проведения: Художественная галерея Михаила Савицкого (г. Минск, пл. Свободы, 15). Начало в 11.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 16 февраля
120 лет назад родился Мурашка Рыгор (Григорий Данилович), белорусский писатель. Автор сборников рассказов "Приграничный монастырь", "Звонки", "Рузики", романов "Сын", "Товарищи" и др. В годы Великой Отечественной войны участник Минского подполья, с 1943 года в партизанах. Погиб в 1944 году во время прорыва немецко-фашистской блокады партизан в Логойском районе.
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Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, олимпийское серебро во фристайле и первые подснежники
ВЧЕРА Картина дня. 14 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с известным политическим и государственным деятелем...
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