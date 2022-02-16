Пресс-конференция о введении биометрических документов пройдет сегодня в БЕЛТА

Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Введение биометрических документов: их основные преимущества, гарантии надежности и защищенности личной информации" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

С 1 сентября в Беларуси начали выдавать биометрические документы. Появилось 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина (ID-карта) и биометрический паспорт. ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца только на территории нашей страны. Биометрические же паспорта понадобятся исключительно для выезда за границу.

Также расширился функционал удостоверяющих личность документов. Благодаря имеющейся в ID-карте личной электронной цифровой подписи можно совершать действия через портал Национального центра электронных услуг.

Участники пресс-конференции расскажут об основных преимуществах биометрических документов, гарантиях надежности и защищенности личной информации на них. Прокомментируют проблемные вопросы, которые могут возникнуть в процессе использования таких документов.

Участники:

Алексей Бегун - начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь;

Сергей Новиков - начальник управления стратегического развития Министерства связи и информатизации Республики Беларусь;

Роман Градусов - директор РУП "Национальный центр электронных услуг".

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