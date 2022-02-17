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Картина дня: МИД о приоритетах Беларуси, преимущества ID-карт и новинки "Славянского базара"
17.02.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 16 февраля
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Беларусь концептуально переосмыслила
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Министр иностранных дел Владимир Макей пояснил, почему до сих пор не открыто
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Анонсы на 17 февраля
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В Минске пройдет бизнес-форум пищевой промышленности Food Prom Consalting.
Форум "Умные устойчивые города: социальная, экономическая и управленческая составляющие" пройдет по 17 февраля в Минске в гибридном формате.
Выставка "Михаил Савицкий. Наследие" откроется в Художественной галерее Михаила Савицкого. В экспозиции можно будет увидеть работы из фондов Музея истории города Минска и коллекции семьи художника, которые ранее не были представлены широкой публике. В рамках выставки запланированы культурно-образовательные мероприятия.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 18 февраля
100 лет назад родился Савицкий Михаил Андреевич, белорусский художник, педагог, народный художник Беларуси (1972), народный художник СССР (1983), академик Академии художеств СССР (1983), академик НАН Беларуси (1995), заслуженный деятель искусств Беларуси (1970), лауреат Государственных премий СССР и БССР, Герой Беларуси (2006). В Великую Отечественную войну участник обороны Севастополя, был узником концлагерей. Работал в области станковой и монументальной живописи. Автор картин "Партизанская мадонна", "Дети войны", "Цифры на сердце" и др. Серию картин художник посвятил жертвам чернобыльской катастрофы. Значительное место в творчестве художника занимали портреты и христианская тематика. Умер в 2010 году.
100 лет назад родился Братенников Николай Данилович, белорусский скрипач и педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1975), профессор (1981). В 1950 году окончил Московскую консерваторию. С 1950 года в Белорусской академии музыки (в 1959-1963 годах проректор). В 1958-1965 годах участник струнного квартета Белорусской государственной филармонии. Под его руководством создана Государственная коллекция уникальных смычковых инструментов. Умер в 2001 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 16 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в...
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