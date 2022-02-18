Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 17 февраля

Президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко ознакомился с ходом совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022". Президент ознакомился с действием совместной группировки "Полонезов" и "Искандеров" . Александр Лукашенко рассказал, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России . Президенты Беларуси и России обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск . В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы , сказал глава государства. Беларусь попросит Россию создать учебный центр для освоения "Искандеров". Беларусь может разместить под Минском системы С-400 . Ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада , рассказал Президент. Александр Лукашенко заявил, что если Запад продолжит атаковать Беларусь, он будет вечным Президентом . Если бы руководство Украины хотело, конфликт на Донбассе был бы остановлен , сказал глава государства. Американцы должны признать, что у них никчемная разведка , отметил Президент.





Экономика чувствует себя уверенно , продолжается рост спроса на белорусскую продукцию. Об этом во время посещения ОАО "Гродно Азот" заявил премьер-министр Роман Головченко. При модернизации "Гродно Азота" большое внимание уделяется техническим нюансам.

В 2022 году около Br12 млн будет направлено на капитальные затраты по восстановлению объектов историко-культурного наследия . Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Старого замка в Гродно.

Драйверы экономического роста прошлого года продолжают действовать и в текущем. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя работу экономики в начале года.

Беларусь к 2030 году планирует нарастить производство молочной продукции до 10,5 млн т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма". Беларусь в прошлом году поставила молочные продукты в 55 стран мира.





Наращивание импортозамещения и снижение затрат: председатель "Беллесбумпрома" о задачах на год .

Министр информации Владимир Перцов озвучил журналистам задачи , которые стоят перед отраслью на ближайшую перспективу. Беларусь находится в самом эпицентре информационной гибридной войны. Доверие к фейкометам в нашем обществе достаточно низкое, заявил министр информации.

Беларусь вводит лицензирование вывоза сахара .

Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 8248 пациентов с COVID-19 , выписаны 1693.

"Такие сотрудники читают по губам" . Как на одном предприятии работают 14 человек с инвалидностью

"Православие пришло на белорусские земли не с огнем и мечом!" Как некогда новая вера изменила нас .

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18-19 февраля из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют теплую для февраля погоду с осадками и сильным ветром.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Об обеспечении безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения Республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка (21 февраля), на тему "Язык и книга в современном белорусском обществе". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Поддержка молодежных инициатив и поиск перспективных решений. Кейс-чемпионат Белагропромбанка "АГРО 4.0". Начало в 14.00.

Выставочный проект "Михаил Савицкий. К 100-летию со дня рождения" представят в Национальном художественном музее Беларуси. Экспозиция раскроет основные этапы и главные направления художественных поисков мастера в широком временном диапазоне и представит весь его творческий путь. К выставке также подготовлена широкая публичная программа для аудитории разных возрастов, включающая лекционный цикл, кураторские экскурсии, кинопоказы, встречу с учениками творческих академических мастерских.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 февраля

Всемирный день защиты морских млекопитающих.

445 лет назад родился Смотрицкий Мелетий (Украина), белорусский и украинский писатель-полемист, общественный и церковный деятель. Сын известного украинского писателя Герасима Смотрицкого Максим (именно так звали Мелетия в миру) с раннего детства находился в окружении высокообразованных людей. По окончании Виленской иезуитской академии Смотрицкий долгое время учительствовал, затем увлекся проповедничеством и стал писать полемические произведения. В 1617 году в Вильно Максим принял постриг и получил имя Мелетий. С той поры Смотрицкий начал свою педагогическую деятельность, итогом которой стала книга, напечатанная в 1618 году. Это была "Грамматики словенские правильная синтагма", сделавшая бессмертным имя автора не только в славянских странах, но и во всей Западной Европе. Эту книгу Михаил Ломоносов называл "вратами своей учености". Труд Мелетия Смотрицкого стал образцом для создания грамматик в Сербии, Хорватии, Румынии и Болгарии. С 1620 года архиепископ полоцкий, епископ витебский и мстиславский. Автор "Трактата о происхождении Святого Духа", полемических сочинений "Оборона оправдания", "Добавление к обороне оправдания", "Обличение едких сочинений" и др. Умер в 1633 году.

210 лет назад родился Подбереский (Друцкий-Подбереский) Ромуальд Андреевич (г.Вильнюс), белорусский и польский издатель, литературовед, публицист, фольклорист. С 1840 года один из руководителей белорусского кружка в Петербурге. С 1841 года в Вильно, занимался общественно-политической и научно-литературной деятельностью. Издавал литературно-научные альманахи, в которых помещал произведения белорусских авторов, материалы, связанные с Беларусью, выступал в печати с заметками о культурных событиях, рецензиями на произведения искусства, литературно-критическими статьями. Автор "Писем о Белоруссии", очерков "Белорусская свадьба", "Город Борисов". В 1850 году за антиправительственную литературную деятельность арестован и выслан в Архангельскую губернию. Умер в 1856 году.

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