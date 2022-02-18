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Картина дня: Лукашенко посетил учение "Союзная решимость", форум "Беларусь аграрная" и теплый февраль
18.02.2022 07:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 17 февраля
Президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко
В 2022 году около Br12 млн будет направлено на капитальные затраты по
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Об обеспечении безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения Республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка (21 февраля), на тему "Язык и книга в современном белорусском обществе". Начало в 12.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Поддержка молодежных инициатив и поиск перспективных решений. Кейс-чемпионат Белагропромбанка "АГРО 4.0". Начало в 14.00.
Выставочный проект "Михаил Савицкий. К 100-летию со дня рождения" представят в Национальном художественном музее Беларуси. Экспозиция раскроет основные этапы и главные направления художественных поисков мастера в широком временном диапазоне и представит весь его творческий путь. К выставке также подготовлена широкая публичная программа для аудитории разных возрастов, включающая лекционный цикл, кураторские экскурсии, кинопоказы, встречу с учениками творческих академических мастерских.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих.
445 лет назад родился Смотрицкий Мелетий (Украина), белорусский и украинский писатель-полемист, общественный и церковный деятель. Сын известного украинского писателя Герасима Смотрицкого Максим (именно так звали Мелетия в миру) с раннего детства находился в окружении высокообразованных людей. По окончании Виленской иезуитской академии Смотрицкий долгое время учительствовал, затем увлекся проповедничеством и стал писать полемические произведения. В 1617 году в Вильно Максим принял постриг и получил имя Мелетий. С той поры Смотрицкий начал свою педагогическую деятельность, итогом которой стала книга, напечатанная в 1618 году. Это была "Грамматики словенские правильная синтагма", сделавшая бессмертным имя автора не только в славянских странах, но и во всей Западной Европе. Эту книгу Михаил Ломоносов называл "вратами своей учености". Труд Мелетия Смотрицкого стал образцом для создания грамматик в Сербии, Хорватии, Румынии и Болгарии. С 1620 года архиепископ полоцкий, епископ витебский и мстиславский. Автор "Трактата о происхождении Святого Духа", полемических сочинений "Оборона оправдания", "Добавление к обороне оправдания", "Обличение едких сочинений" и др. Умер в 1633 году.
210 лет назад родился Подбереский (Друцкий-Подбереский) Ромуальд Андреевич (г.Вильнюс), белорусский и польский издатель, литературовед, публицист, фольклорист. С 1840 года один из руководителей белорусского кружка в Петербурге. С 1841 года в Вильно, занимался общественно-политической и научно-литературной деятельностью. Издавал литературно-научные альманахи, в которых помещал произведения белорусских авторов, материалы, связанные с Беларусью, выступал в печати с заметками о культурных событиях, рецензиями на произведения искусства, литературно-критическими статьями. Автор "Писем о Белоруссии", очерков "Белорусская свадьба", "Город Борисов". В 1850 году за антиправительственную литературную деятельность арестован и выслан в Архангельскую губернию. Умер в 1856 году.
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Картина дня: Лукашенко посетил учение "Союзная решимость", форум "Беларусь аграрная" и теплый февраль
ВЧЕРА Картина дня. 17 февраля Президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко ознакомился с ходом...
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