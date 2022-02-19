Картина дня: переговоры Лукашенко и Путина, 100-летие Михаила Савицкого и первые перелетные птицы

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 18 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин провели переговоры в Кремле . Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению, заявил Президент. Запад проиграл первый раунд своей кампании против России и Беларуси, отметил Александр Лукашенко. Встреча президентов Беларуси и России прошла на фоне беспрецедентного нагнетания военно-политической напряженности в мире, сказал белорусский лидер. Мы не хотим войны , но если кому-то неймется, то ответ будет ассиметричным , заявил Президент Беларуси. Шансы Запада сломать Беларусь ничтожны, заявил Александр Лукашенко. Он также сообщил, что Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом.





Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ - БЕЛТА

Для Беларуси и России 2021 год был очень продуктивным . Об этом Президент России Владимир Путин заявил в Москве на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры Беларуси и России держат на постоянном личном контроле реализацию интеграционных договоренностей . Беларусь и Россия договорились укреплять единое оборонное пространство . Лидеры Беларуси и России высоко оценили проведение учений "Союзная решимость - 2022".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение об уполномоченных представителях главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников торжественных мероприятий , посвященных 100-летию со дня рождения Героя Беларуси, народного художника СССР и БССР, уникального живописца, отличного педагога и общественного деятеля Михаила Савицкого.

"Цифры на сердце" : выставка к 100-летию Михаила Савицкого открылась в музее истории ВОВ.

В Лиозненской центральной районной больнице председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко принял участие в открытии палат повышенной комфортности для ветеранов войны и труда.

Беспрецедентным нарастанием уровня напряженности в международных отношениях ознаменовался 2021 год. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании коллегии МИД. Экспорт белорусских товаров в минувшем году увеличился на 36,7%, что стало наилучшим результатом с 2012 года. Угрозу национальной безопасности Беларуси создало усиление концентрации войск НАТО.





Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило наличие четырех граждан нашей страны на загоревшемся у берегов Греции пароме.

В проекте Конституции заложены ключевые основы общества и государства , заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА. Понятие брака как союза мужчины и женщины у нас закреплено на генетическом уровне. Ольга Чуприс рассказала о том, какую ветвь власти представляет Всебелорусское народное собрание и принятие каких конституционных норм улучшит жизнь белорусов .

Начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Александр Пантюхов рассказал журналистам, как будет организовано голосование на референдуме в условиях COVID-19 .

За сутки в Беларуси зарегистрированы 8194 пациента с COVID-19 , выписаны 1629.

Рекомендации по противовирусному лечению гриппа у детей во время пандемии COVID-19 остаются неизменными, рассказала корреспонденту "Медвестника" заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова.

"Гомсельмаш" подключился к флешмобу #референдумубыть с 300-метровой картой страны.

ФОТОФАКТ: В Витебске началась продажа билетов на концерты "Славянского базара"

В Беловежской пуще и окрестностях замечены первые перелетные птицы .

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 19 февраля из-за сильного ветра.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 19-20 февраля

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Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству.

Зимняя республиканская спартакиада "Культурная лыжня - 2022" пройдет 19 февраля на лыжероллерной трассе "Веснянка". В программе мероприятия запланирована эстафетная лыжная гонка, а также лыжная эстафета "Дружная семья".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут по 20 февраля в Пекине.

Выставка "Цифры на сердце", приуроченная к 100-летию со дня рождения выдающегося белорусского художника Михаила Савицкого, пройдет до 19 апреля в Музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

20 февраля

Всемирный день социальной справедливости.

100 лет назад родился Тикоцкий Михаил Евгеньевич, белорусский языковед, журналист, доктор филологических наук (1972), профессор (1973), заслуженный работник культуры Беларуси (1997). Автор исследований по проблемам стилистики белорусского языка и газетных жанров, теории и практики журналистики. Умер в 2012 году.

75 лет назад родился Мазынский Валерий Евгеньевич, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1984). С 1974 года режиссер, в 1976-1989 годах главный режиссер Белорусского театра им.Я.Коласа, один из инициаторов создания при театре белорусского театра "Лялька". Основатель, в 1993-2000 годах художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии. Поставил спектакли "Сымон-музыка", "Порог", "Вечер", "Рядовые" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986) и премии Ленинского комсомола Беларуси (1978).

70 лет назад родился Федоров Александр Владимирович, белорусский дирижер, заслуженный артист Беларуси (1997). В 1978 году окончил Московскую консерваторию. С 1980 года дирижер оркестра штаба Прикарпатского военного округа, с 1986 года оркестра Группы советских войск в Германии. С 2002 года художественный руководитель Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь. С 2006 года в Белорусском университете культуры и искусств. Автор аранжировок произведений белорусских композиторов Л.Захлевного, И.Лученка, Э.Ханка, песен "Отчизна моя", "Офицерский бал" и др.

55 лет назад родился Курт Кобейн, рок-музыкант, лидер группы Nirvana. Умер в 1994 году.

21 февраля

В Республике Беларусь - День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Международный день родного языка.

95 лет назад родился Живанши Юбер де, французский кутюрье, основатель собственного дизайнерского дома в Париже. Первый кутюрье, который изобрел термин pret-a-porte и начал создавать коллекции готовой одежды. Умер в 2018 году.

80 лет назад родилась Алентова Вера Валентиновна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (1992). Снималась в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Зависть богов" и др. Обладатель многих престижных наград в области кино.

75 лет назад родился Финберг Михаил Яковлевич, дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1990), народный артист Беларуси (1994). С 1987 года директор - художественный руководитель Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь. Пропагандировал музыку белорусских композиторов. Организатор, художественный руководитель и главный дирижер многих республиканских и международных фестивалей. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1990), Государственной премии Беларуси (1996). Награжден орденом Ф.Скорины (2006). В 2016 году получил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Умер в 2021 году.

65 лет назад родился Расторгуев Николай Вячеславович, российский эстрадный певец и общественный деятель, солист популярной группы "Любэ", народный артист Российской Федерации (2002). С 2010 года - депутат Госдумы РФ.

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