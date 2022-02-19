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Зампред Госкомимущества проводит прямую телефонную линию

19.02.2022 09:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Екатерина Лукьянова проводит сегодня прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Курируемые направления деятельности: управление и распоряжение госимуществом, его учет, государственная регистрация и техническая инвентаризация недвижимого имущества, оценка стоимости объектов гражданских прав, кадастровая оценка земель.

Задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-67-72.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Курируемые направления деятельности: управление и распоряжение госимуществом, его учет, государственная регистрация и техническая инвентаризация недвижимого...
 
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