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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 февраля из-за сильного ветра

19.02.2022 12:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 февраля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью во многих районах, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3. Днем будет 2-7 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог...
 
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