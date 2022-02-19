Сенатор: проект Конституции ставит во главу угла развитие всего государства

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19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции ставит во главу угла развитие всего государства, заявила БЕЛТА член Совета Республики Тамара Шатликова.

"Есть все предпосылки считать, что предлагаемый вариант изменений и дополнений Конституции обеспечит дальнейшее развитие страны. В первую очередь важно, что изменения касаются точечного перераспределения полномочий высших должностных лиц и государственных органов, а также закрепления компетенций Всебелорусского народного собрания, - сказала Тамара Шатликова. - Не секрет, что действующая Конституция наделяет Президента весьма существенным объемом полномочий. При таких обстоятельствах личность главы государства и его роль в развитии страны имеют определяющее значение. Его задача - обеспечить развитие государства, защиту суверенитета, соблюдение интересов всех граждан, страны в целом. Однако не все, кто баллотируется на этот пост, исходят из этих задач".

Сенатор подчеркнула: не прекращаются попытки со стороны ряда западных деятелей установить власть в нашей стране, которая будет готова пожертвовать интересами белорусов. "Их цели - раздел сфер влияния в экономике страны, а также создание очага напряженности на границе с Российской Федерацией. Что будет с белорусами - для них это не имеет значения, - добавила она. - Предлагаемый вариант изменений и дополнений Конституции предусматривает усовершенствование системы сдержек и противовесов для недопущения подобных сценариев. По-прежнему в приоритете социальная направленность. Особенность такой конструкции Основного закона заключается в том, что она ставит во главу угла развитие всего государства".-0-