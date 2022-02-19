Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского просветительского проекта "В режиме правды" проходит сегодня во Дворце спорта в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы выйдут на прямой контакт с аудиторией. Можно будет пообщаться и высказать свою точку зрения.

Этот проект проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией.

Как сообщалось, старт проекта "В режиме правды" белорусское общество "Знание" дало 24 ноября 2021 года в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.-0-