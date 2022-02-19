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Гости финала проекта "В режиме правды" могут приобрести президентский мерч "Первый"

19.02.2022 17:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" могут приобрести президентский мерч "Первый", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, такая выездная форма торговли себя оправдала.

Республиканский проект" В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, такая выездная форма торговли себя оправдала.
 
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