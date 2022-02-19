Марков: нас объединяет мода на Президента и мода на правду

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нас объединяет мода на Президента и мода на правду, заявил руководитель телеканала ОНТ Марат Марков во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мода на Президента и мода на правду - это то, что объединяет всех нас", - сказал Марат Марков.

В финале представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы выйдут на прямой контакт с аудиторией. Можно будет пообщаться и высказать свою точку зрения.

Проект проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией.

Как сообщалось, старт проекта "В режиме правды" белорусское общество "Знание" дало 24 ноября 2021 года в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.-0-