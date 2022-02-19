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Шпаковский: Беларусь по-прежнему привержена миру
19.02.2022 18:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по-прежнему привержена миру, заявил политолог Александр Шпаковский во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.
"Наша страна по-прежнему привержена миру", - сказал Александр Шпаковский.
По его словам, происходящее в Украине болью отзывается в сердце белорусов. "Мы - за мир, но мы должны иметь возможность себя защитить", - отметил политолог.
Республиканский проект "В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске. -0-
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По его словам, происходящее в Украине болью отзывается в сердце белорусов. "Мы - за мир, но мы должны иметь возможность себя защитить",
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