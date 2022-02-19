Рогащук: более половины бюджета из налогов идет на социальную сферу

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины бюджета из налогов вкладывается в развитие социальной сферы белорусского государства. Об этом во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" сказал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Рогащука, все граждане Беларуси должны вносить посильный вклад в развитие страны. "Наше государство вкладывает огромные деньги в развитие социальной сферы. На эти цели выделяется более половины бюджета, который формируется из наших налогов. Любой гражданин при необходимости может обратиться в учреждение здравоохранения, где ему окажут бесплатную медицинскую помощь. Я считаю, что любой сознательный гражданин должен вносить свою лепту в развитие Беларуси. У гражданина и государства должна быть взаимная отдача. Если человек работает, он создает добавленную стоимость и платит налоги в бюджет. Выплаченные им налоги возвращаются в виде социальных благ, которыми он может воспользоваться. Таким образом складывается их сотрудничество", - отметил Николай Рогащук.

Он назвал наиболее значимые для него поправки в Основной закон. Белорусский народ помнит об ужасах Великой Отечественной войны. Чтобы не допустить повторения ошибок прошлого, важно сохранить историческую память.

"Для меня многое значит сохранение исторической памяти. Наш народ как никакой другой знает о том, что такое война. Мы должны помнить о тех ужасах, которые происходили на территории нашей страны в Великую Отечественную войну. Это касается как взрослых граждан, так и молодежи", - подытожил помощник Президента - инспектор по Гомельской области.-0-