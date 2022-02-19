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Марзалюк: Родина не продается, страной не торгуют

19.02.2022 18:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родина не продается, страной не торгуют. Об этом заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

"Родина не продается, страной не торгуют. За нами наши предки, наша Беларусь", - сказал Игорь Марзалюк.

Республиканский проект "В режиме правды" проходит в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Родина не продается, страной не торгуют. За нами наши предки, наша Беларусь", - об этом заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.
 
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