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Карпенков: за умы и сердца наших детей давно идет война

19.02.2022 18:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За умы и сердца наших детей давно идет война, заявил заместитель министра - командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди всегда думали о судьбе тех, кто придет к ним на смену. Молодежь - это наше будущее. Но ими очень легко управлять и манипулировать. За умы и сердца наших детей давно идет война", - сказал Николай Карпенков.

Республиканский проект "В режиме правды" проходит в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Люди всегда думали о судьбе тех, кто придет к ним на смену. Молодежь - это наше будущее. Но ими очень легко управлять и манипулировать. За умы и сердца наших детей...
 
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