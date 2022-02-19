Петрашко: готова платить за суверенитет и независимость страны не на словах, а на деле

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готова платить за суверенитет и независимость страны не на словах, а на деле. Об этом заявила журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Мария Петрашко во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно на Послании Президент спросил всех белорусов, готовы ли вы платить за суверенитет и независимость? И мой ответ - конечно, да. Причем не на словах, а на деле", - сказала Мария Петрашко.

Проект "В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске.

Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы вышли на прямой контакт с аудиторией. Можно пообщаться и высказать свою точку зрения.-0-