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ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"

19.02.2022 19:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского просветительского проекта "В режиме правды" проходит сегодня во Дворце спорта в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы выйдут на прямой контакт с аудиторией. Можно будет пообщаться и высказать свою точку зрения.-0-

ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
 
Теги: Минск
 
 
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Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы выйдут на прямой контакт с аудиторией. Можно будет пообщаться и...
 
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