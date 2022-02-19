Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского просветительского проекта "В режиме правды" проходит сегодня во Дворце спорта в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы выйдут на прямой контакт с аудиторией. Можно будет пообщаться и высказать свою точку зрения.-0-































































