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ФОТОФАКТ: Финал просветительского проекта "В режиме правды"
19.02.2022 19:39 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского просветительского проекта "В режиме правды" проходит сегодня во Дворце спорта в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы выйдут на прямой контакт с аудиторией. Можно будет пообщаться и высказать свою точку зрения.-0-
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Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы выйдут на прямой контакт с аудиторией. Можно будет пообщаться и...
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