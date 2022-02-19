Азаренок: нам не простят $6 млрд, которые они вложили в госпереворот

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому народу не простят $6 млрд, которые были потрачены на неудавшийся государственный переворот в Беларуси. Такое мнение во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" выразил политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок, передает корреспондент БЕЛТА.

Политический обозреватель подчеркнул, что белорусский народ издавна пытались поработить, уничтожить культурно и физически.

"Наша страна никогда не сдавалась. Они приходили к нам, закованные в латы, чтобы поработить, но были биты. Они пытались лишить нас нашего языка, уничтожить белорусский народ культурно. Они пытались уничтожить нас и физически. Но наши предки в Великую Отечественную войну сражались с первого дня и смогли сокрушить сильнейшую армию в мире. А затем нашу Родину предали и продали. Но пришел простой человек из народа - без денег, без политической партии. Его поливали грязью все газеты того времени, но он одержал победу на выборах. Он защитил нашу Родину, обул и обогрел ее. В 2020 году Беларусь снова попытались украсть. Но перед ними встал человек с автоматом и его гвардия и сказал: "Любимую не отдают". Правильно Президент сказал о том, что они получили не по лицу, а по морде", - отметил Григорий Азаренок.

Кроме того, он добавил, что особенно важным пунктом обновленной Конституции является наделение властью Всебелорусского народного собрания.

"Думаете, что они простили нам свои 6 млрд, которые пошли прахом? Одним простым выходом с надежным автоматом Калашникова наш Президент обнулил все их усилия. Они еще вернутся. Но если на референдуме мы проголосуем за обновленную Конституцию, то на защиту нашей страны встанет Всебелорусское народное собрание", - подчеркнул Григорий Азаренок.-0-