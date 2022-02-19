Сергеенко: уверен, что референдум пройдет масштабно и организованно

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверен, что референдум пройдет масштабно и организованно. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА

"Буквально во вторник начнется досрочное голосование на референдуме. Видим достаточно большой интерес у населения", - сказал Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента подчеркнул: белорусы понимают, что Конституция - это дальнейшее развитие демократии, народовластия в нашей стране, это шаг в будущее. И эти новации выработаны в результате длительного обсуждения.

"Почти год формировалась обновленная Конституция с изменениями и дополнениями, - дополнил Игорь Сергеенко. - Я уверен, что это мероприятие пройдет масштабно и организованно".

Республиканский проект "В режиме правды" проходит в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске.

Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы вышли на прямой контакт с аудиторией. Можно пообщаться и высказать свою точку зрения.

Как сообщалось, старт проекта "В режиме правды" белорусское общество "Знание" дало 24 ноября 2021 года в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.-0-