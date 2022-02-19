Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высказывания мерча "Первого" стали уже народными, заявила журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гости финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" могли приобрести президентский мерч "Первый".

"Все, кто хочет продемонстрировать гражданскую позицию через свою одежду, свой стиль, могут сделать с помощью президентского мерча, - отметила Татьяна Лугина. - Я сама пришла сюда в одной из таких маек с изображением Умки. Конечно, ассортимент будем расширять".

По ее словам, высказывания Президента многогранные. "Иногда даже ту же фразу "Любимую не отдают" мужчины ассоциируют не только со страной, но и со своей женщиной, с семьей. Очень много аналогий с фразами "Раздевайся и работай". Покупают в коллективы, в семью. Эти высказывания уже стали народными", - добавила председатель концерна.

Республиканский проект "В режиме правды" проходит в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция прошла во Дворце спорта в Минске. -0-