Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК аккредитовал 126 международных наблюдателей для работы на референдуме, сообщил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний момент у нас аккредитовано 126 международных наблюдателей. Порядка 40 тыс. национальных наблюдателей на всех уровнях комиссий: территориальные, участковые. 7 человек зарегистрировано в Центральной комиссии. Кроме этого, 9 ЦИК стран СНГ подтвердили свой приезд в Беларусь", - сказал Игорь Карпенко.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-