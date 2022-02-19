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ЦИК аккредитовал 126 международных наблюдателей для работы на референдуме

19.02.2022 21:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК аккредитовал 126 международных наблюдателей для работы на референдуме, сообщил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний момент у нас аккредитовано 126 международных наблюдателей. Порядка 40 тыс. национальных наблюдателей на всех уровнях комиссий: территориальные, участковые. 7 человек зарегистрировано в Центральной комиссии. Кроме этого, 9 ЦИК стран СНГ подтвердили свой приезд в Беларусь", - сказал Игорь Карпенко.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодняшний момент у нас аккредитовано 126 международных наблюдателей", - сказал председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению...
 
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