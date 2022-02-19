Карпенко напомнил механизм досрочного голосования

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование широко применяется во многих избирательных законодательствах зарубежных государств. Об этом заявил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Досрочное голосование начнется уже 22 февраля. Будет проходить традиционно практически в то же время, как и выборы - то есть, с 10.00 и до 14.00 дня и с 16.00 до 19.00. Досрочное голосование будет проходить с 22 по 26 февраля включительно. Так, что тут никаких серьезных изменений нет, - сказал Игорь Карпенко. - Гражданин, если хочет проголосовать досрочно, он не должен оправдываться или объяснять комиссии, почему он пришел голосовать досрочно. Он должен прийти со своим документам, удостоверяющим личность на участок для голосования. Его найдут в списках, выдадут бюллетень для голосования и он сможет осуществить свое волеизъявление".

Председатель ЦИК подчеркнул, эта норма достаточно широко применяется во многих избирательных законодательствах зарубежных государств. "Допустим, в той же Финляндия, например, порядка 40% избирателей голосуют досрочно. Тут они недалеко от нас находятся, как говорится. Поэтому, практически в избирательном законодательстве любой страны, где проходят электоральные кампании, предусматривается элемент досрочного голосования", - отметил он. - 0-.