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Карпенко: белорусы понимают, что от них зависит будущее развитие нашего суверенного государства

19.02.2022 21:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы понимают, что от них зависит будущее развитие нашего суверенного, независимого государства. Об этом заявил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По его словам, белорусы с самого первого дня были активно вовлечены в работу над проектом Конституции. "Нужно сказать, во-первых, что этот процесс начался не сегодня. Фактически уже больше года работала и Конституционная комиссия, и была возможность ознакомиться с проектом, внести какие-то предложения. Более того, мы даже в комиссию получаем некоторые предложения, которые могут быть учтены при совершенствовании белорусского законодательства. И не случайно создан центр, куда все эти предложения направляются, обобщаются, анализируются. Поэтому, мне кажется, что этот процесс достаточно серьезно организован - по вовлечению белорусов в конституционные процессы", - сказал Игорь Карпенко.

Председатель ЦИК отметил, что белорусы проявляют большой интерес и к референдуму. "Судя по тем вопросам, которые звучат на местах, встречаясь с участковыми комиссиями, люди серьезную активность проявляют. Интересуются, где их участок, как они могут проголосовать, что делать тем, кто, допустим, заболел и в силу обстоятельств не может прийти на участок и так далее, - подчеркнул он. - Мне кажется, что этот процесс был предсказуем, ожидаем. Потому, что люди понимают, что от них зависит будущее развитие и демократии в нашей стране, и белорусского суверенного, независимого государства", - 0-.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель ЦИК Игорь Карпенко отметил, что белорусы проявляют большой интерес и к референдуму. "Судя по тем вопросам, которые звучат на местах, встречаясь с...
 
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