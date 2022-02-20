Карпенко рассказал, будут ли белорусы в перспективе голосовать по почте

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал, будут ли белорусы в перспективе голосовать по почте, сообщает БЕЛТА.

"То, что наше национальное избирательное право должно развиваться, - нет сомнений. Другой вопрос: нужно ли нам вводить именно голосование по почте. Тут есть свои плюсы и, наверное, минусы определенные. Но как раз формат референдума и определит - если будут приняты изменения и дополнения в Конституцию, то, конечно, придется очень серьезно поработать над Избирательным кодексом Республики Беларусь. И мы должны учитывать многие факторы, в том числе и практику применения избирательного законодательства в Беларуси, сопоставляя с мировыми тенденциями, международным опытом. Для нас это важно", - сказал Игорь Карпенко.

Председатель ЦИК уточнил, при голосовании по почте, как правило, возникает один главный вопрос - насколько человек самостоятельно принимает то или иное решение. "Потому что, придя на избирательный участок, человек сам получает бюллетень, заходит в кабину, делает соответствующую отметку и бросает в урну этот бюллетень. И этот процесс наблюдаемый и понятный с точки зрения свободного волеизъявления. Насколько по почте человек самостоятельно принимал решение, либо от его имени кто-то другой отправил это почтовое извещение, - очень трудно сегодня сказать. И не случайно, наверное, вот эти вопросы являются каким-то определенным факторам социального напряжения. Последние выборы в Америке как раз показали, что многие почтовые отправления не были учтены. Поэтому надо очень внимательно анализировать практику применения законодательства", - отметил он.-0-