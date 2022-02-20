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Кому и зачем нужны персональные данные членов участковых комиссий?
20.02.2022 09:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала
"Сегодня нас критикуют за то, что мы не опубликовали данные участковых комиссий. Персональные данные имеется в виду: фамилия, имя, отчество. Могу всех заверить, что вся процедура была проведена в соответствии с избирательным законодательством, - сказал Игорь Карпенко. - Но насколько необходимо сегодня эти данные выставлять, когда в Беларуси вступил в силу закон о защите персональных данных. И он уже в определенной степени диктует свои требования по внесению изменений и дополнений в избирательное законодательство. Понятно, что в рамках работы над избирательным законодательством нам придется учитывать различные нюансы, которые позволят нам сбалансировать те законы, которые принимались ранее с Избирательным кодексом, другими законодательными актами".
Кроме того, буллинг в отношении членов участковых комиссий не прекращается. Вместе с тем, как отметил председатель ЦИК, никто из них не взял самоотвод. "Таких случаев не было. Все работают, отказов не было, замен не было. Есть естественные процессы, к примеру, кто-то заболел. На этот счет у нас есть определенные подходы, - уточнил он. - То, что шли угрозы в адрес участковых комиссий, в первую очередь - это факт. И скажу больше - даже некоторым приходили письма с угрозами и напоминанием об ответственности. Были к нам и обращения рядовых граждан не печатать их персональные данные. Поэтому было принято это взвешенное решение. Но оно никоим образом не отражается на праве граждан свободно принимать участие в референдуме и высказывать свою позицию".-0-
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"Сегодня нас критикуют за то, что мы не опубликовали данные участковых комиссий. Персональные данные имеется в виду: фамилия, имя, отчество. Могу всех заверить, что...
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