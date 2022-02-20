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Кому и зачем нужны персональные данные членов участковых комиссий?

20.02.2022 09:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1" разъяснил, почему не были опубликованы персональные данные членов участковых комиссий, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня нас критикуют за то, что мы не опубликовали данные участковых комиссий. Персональные данные имеется в виду: фамилия, имя, отчество. Могу всех заверить, что вся процедура была проведена в соответствии с избирательным законодательством, - сказал Игорь Карпенко. - Но насколько необходимо сегодня эти данные выставлять, когда в Беларуси вступил в силу закон о защите персональных данных. И он уже в определенной степени диктует свои требования по внесению изменений и дополнений в избирательное законодательство. Понятно, что в рамках работы над избирательным законодательством нам придется учитывать различные нюансы, которые позволят нам сбалансировать те законы, которые принимались ранее с Избирательным кодексом, другими законодательными актами".

Кроме того, буллинг в отношении членов участковых комиссий не прекращается. Вместе с тем, как отметил председатель ЦИК, никто из них не взял самоотвод. "Таких случаев не было. Все работают, отказов не было, замен не было. Есть естественные процессы, к примеру, кто-то заболел. На этот счет у нас есть определенные подходы, - уточнил он. - То, что шли угрозы в адрес участковых комиссий, в первую очередь - это факт. И скажу больше - даже некоторым приходили письма с угрозами и напоминанием об ответственности. Были к нам и обращения рядовых граждан не печатать их персональные данные. Поэтому было принято это взвешенное решение. Но оно никоим образом не отражается на праве граждан свободно принимать участие в референдуме и высказывать свою позицию".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня нас критикуют за то, что мы не опубликовали данные участковых комиссий. Персональные данные имеется в виду: фамилия, имя, отчество. Могу всех заверить, что...
 
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