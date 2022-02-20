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Карпенко рассказал, что новая Конституция дает белорусам

20.02.2022 09:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал, что новая Конституция дает белорусам, сообщает БЕЛТА.

"Могу назвать, наверное, три таких аспекта как гражданин. Поскольку как председатель ЦИК я должен быть нейтральным. Но как гражданин могу сказать, что меня самого впечатляют заложенные нормы дальнейшего развития народовластия в виде Всебелорусского народного собрания. Это такой своеобразный механизм народного вече, с которым государство и правящая элита должны советоваться в определении стратегического пути развития страны", - сказал Игорь Карпенко.

Второе, на его взгляд, - это сохранение и развитие социальных гарантий, как белорусского социально ориентированного государства.

"Третье - сохранение исторической памяти, в первую очередь о Великой Отечественной войне. Сегодня мы должны не просто память сохранять о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость. Но и потому, что сегодня в современном мире некоторые хотят, чтобы эти события стали исключительно текстом в учебниках по истории и не больше. И мы должны понимать, что, как только мы забудем эти события, они могут повториться в любых других контекстах", - добавил председатель ЦИК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Могу назвать, наверное, три таких аспекта как гражданин. Поскольку как председатель ЦИК я должен быть нейтральным. Но как гражданин могу сказать, что меня самого...
 
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