Большинство респондентов оценили нотариальное обслуживание в агрогородках как отличное или хорошее

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абсолютное большинство респондентов оценили нотариальное обслуживание в агрогородках и иных населенных пунктах как отличное или хорошее. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Всего в исследовании приняло участие 6099 граждан, которым было предложено ответить на ряд вопросов.

Абсолютное большинство участников опроса отметили качество нотариального обслуживания в населенном пункте как отличное и хорошее. Высокую оценку дали более 90% респондентов. Практически всех участников анкетирования устраивают графики выездов нотариусов, большинство отметило удобство помещений, в которых проходят приемы. Соответствующие оценки дали 95% респондентов.

На достаточность информирования о приездах нотариусов в агрогородки, а также о возможности оставить заявку указали 98% участников анкетирования. При этом 70% жителей сельских населенных пунктов, ответивших на вопросы анкеты, получают необходимую информацию в сельисполкоме, в нотариальных конторах, а также на сайте Белорусской нотариальной палаты. Местную прессу как источник информации о выездах нотариусов в агрогородки указали 30%.

Большинство участников анкетирования - 75% - отметили удобство организации приема нотариусом в агрогородке, впрочем 25% респондентов сообщили, что не видят сложностей и в приезде в районную нотариальную контору для совершения необходимого нотариального действия.

В БНП напомнили: одним из ключевых изменений законодательства о нотариате, вступивших в силу в начале 2021 года, стало создание условий для получения качественных нотариальных услуг жителями сельских населенных пунктов. Сейчас за нотариальным удостоверением завещаний, доверенностей и согласий необходимо обращаться к нотариусу, а не к уполномоченным должностным лицам сельских исполкомов, как это было ранее. Новшества законодательства рассчитаны на то, чтобы позволить гражданам почувствовать большую правовую защищенность своих юридических документов, так как с ними работает профессиональный юрист, имеющий соответствующее образование, знание и опыт. За год работы по новым правилам налажено взаимодействие и хороший информационный обмен с представителями местной власти, четко составляются графики выездов нотариусов. Кроме того, Белорусская нотариальная палата регулярно проводит мониторинг удобства и качества оказания нотариальных услуг, итоги работы ежеквартально оценивает правление БНП.

В 2021 году нотариусы республики более 3,1 тыс. раз выезжали в агрогородки и иные населенные пункты, где приняли около 13,1 тыс. граждан и представителей бизнеса. По сравнению с 2020 годом количество выездов в агрогородки и количество принятых граждан возросло в среднем в 4 раза.-0-