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ЦИК разъяснил процедуру, как смогут проголосовать иногородние граждане

20.02.2022 10:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1" разъяснил процедуру, как смогут проголосовать иногородние граждане, сообщает БЕЛТА.

"Иногороднему, кто находится не по месту своего основного проживания, в первую очередь надо подтвердить свое проживание в данном городе и отношение к этому участку. Мы дали соответствующие разъяснения в методических материалах. Необходимо предъявить договор найма жилого помещения, зарегистрированный в установленном порядке, или иной документ. И комиссия на основании этого документа может вас включить в список для голосования. Но при этом вас нужно будет исключить из списка для голосования по вашему основному месту проживания", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, это рабочие моменты и у избирателей трудностей не должно возникнуть.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Иногороднему, кто находится не по месту своего основного проживания, в первую очередь надо подтвердить свое проживание в данном городе и отношение к этому...
 
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