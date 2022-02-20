Карпенко напомнил процедуру голосования в условиях COVID-19

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1" напомнил процедуру голосования в условиях COVID-19, сообщает БЕЛТА.

"Мы определись с Министерством здравоохранения по тем рекомендациям, которые даны всем участковым комиссиям. Во-первых, это подбор соответствующих помещений. Кроме того, будут обязательно проводиться влажные уборки, использование антисептиков, проветривание, дистанции и так далее, - рассказал Игорь Карпенко. - Те граждане, которые болеют COVID-19 и лечатся амбулаторно на дому, - тоже проработан алгоритм, как они смогут проголосовать".

Такие граждане должны обратиться в комиссию по месту жительства и заявить о своем желании проголосовать на дому. "Далее комиссия по месту жительства будет во взаимодействии с органами здравоохранения организовывать голосование на дому. Эти алгоритмы есть, они отработаны, и все председатели участковых комиссий знают, как им действовать, - подчеркнул председатель ЦИК. - Кроме этого, мы используем практику, которая применялась на президентских выборах 2020 года - это отсутствие передней шторки. Это никак не влияет на сохранение тайны волеизъявления граждан. Это первое. Второе - мы договорились, что в связи с эпидемиологической ситуацией (и есть соответствующее постановление ЦИК) будет ограничено количество наблюдателей на участке. Оно не должно превышать 5 человек. А если комиссия по своей численности не более 7 человек, то наблюдателей может быть не больше половины от состава участковой комиссии".

Игорь Карпенко напомнил, что в основной день голосования, 27 февраля, участки будут открыты с 8.00 до 20.00. "Поэтому приглашаем наших граждан принять участие в голосовании по референдуму", - добавил он.-0-