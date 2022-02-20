Худык: референдум - возможность выбрать путь дальнейшего развития страны

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум - возможность выбрать путь дальнейшего развития страны. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Андрей Худык акцентировал внимание на важности участия каждого гражданина Беларуси в предстоящем референдуме. "Республиканский референдум - часть государственного демократического процесса. Это наш гражданский долг и возможность проявить заботу о будущем своих детей и внуков, выбрать путь дальнейшего развития Родины", - подчеркнул он.

Минприроды принимает активное участие в мероприятиях по подготовке и проведению референдума. В течение февраля в трудовых коллективах системы Минприроды прошел ряд собраний по данной теме.

В ходе собраний было обсуждено содержание основных положений проекта обновленной Конституции: новый статус и полномочия Всебелорусского народного собрания, социальные ответственность и защита граждан, вклад каждого в развитие общества и государства, тематика национальных ценностей и сплоченности белорусского народа, сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусов в годы Великой Отечественной войны.-0-