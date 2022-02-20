Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учение "Союзная решимость - 2022" должно охладить "горячие" головы на Западе. Об этом заявил в эфире "Беларусь 1" гендиректор Центра политической информации (Россия) Алексей Мухин, сообщает БЕЛТА.

По его словам, западные страны не ослабляют давление на Россию и Беларусь. "Это вполне естественно. Потому что они не в силах признать, что проиграли. Конечно, наиболее адекватным ответом было решение о проведении системных учений, что в значительной степени позволяет нашим западным партнерам получить полное впечатление о том военном потенциале, которым располагают Россия и Беларусь вместе. Это должно охладить "горячие" головы и в принципе в будущем терепевтическим образом повлиять на них, дабы они не обольщались насчет того, что Россия и Беларусь являются слабыми государствами", - сказал Алексей Мухин.

Эксперт подчеркнул: "Беларусь, обладая довольно серьезными вооруженными силами, при этом получает союзника, который является ядерной державой. И это меняет полностью весь геостратегический расклад вокруг Беларуси. Мы возвращаемся в те времена, когда в мире существовала сбалансированность в военном смысле. Надеюсь, что эта сбалансированность постепенно станет и политической".

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, проходит совместное учение "Союзная решимость - 2022". Цель - отработать задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Для работы на учении было аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении были приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.-0-