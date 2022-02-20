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До +9°С и гололедица ожидаются в Беларуси 21 февраля

20.02.2022 11:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 9 градусов и гололедица ожидаются в Беларуси 21 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Утром и днем местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - до 3-9 градусов выше нуля.-0-

a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.belta.by/meteo/">Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 9 градусов и гололедица ожидаются в Беларуси 21 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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