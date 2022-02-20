Жуйков: референдум ставит перед нами вопросы сохранения кода нации

Источник материала: БелТА

20 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конституционный референдум определит перспективные приоритеты и ориентиры развития государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Могилевской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков.

"Сегодня страна переживает судьбоносный момент в своей истории: уже через неделю состоится референдум по внесению изменений и дополнений Конституции страны, - отметил Павел Жуйков. - Как высшая форма демократии он призван определить важнейшие приоритеты и ориентиры развития государства в последующие периоды, стать мощным фактором сплочения белорусов на основе общей исторической памяти, традиционных ценностей нашего народа, а также краеугольного камня, лежащего в фундаменте национального характера - принципа справедливости. Вот почему так важно каждому из нас прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее нашей Родины".

По словам Павла Жуйкова, перед гражданами страны стоит не просто выбор вектора развития белорусского общества и страны: в проект включены исключительно важные ценностные вопросы, в числе которых - сбережение многовековой истории, героического прошлого, культурных и духовных традиций и, если обобщить, кода нации. "Проект изменений и дополнений Основного закона сохраняет и даже цементирует социально ориентированную направленность развития государства. Нормы, заложенные в нем, послужат мощным импульсом совершенствования общественно-политического устройства, дальнейшего развития гражданского общества и подлинного народовластия", - подчеркнул он.

Областной организацией отраслевого профсоюза развернута широкая кампания информирования и обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции страны. В течение января - февраля по инициативе или при участии представителей профсоюза проводились встречи в трудовых коллективах. Причем использовались разные формы диалога: в крупных организациях чаще проходили собрания, в небольших коллективах хорошо себя зарекомендовали круглые столы и диалоговые площадки. Информационная работа велась и во время выездных приемов.

"Встречи в организациях показали, что сегодня людей волнуют самые разные вопросы, - отметил профсоюзный лидер. - В их числе важность сохранения социальной направленности развития нашего государства, защита наиболее уязвимых категорий населения, ценностный блок - сбережение исторической правды и традиционных ценностей нашего народа, в том числе семейных. Большой интерес вызывает также тема совершенствования политической системы страны. Мы видим, что равнодушных к проекту изменений и дополнений Основного закона в наших организациях нет: люди заинтересованно включаются в разговор и поднимают волнующие их вопросы".

Областная организация отраслевого профсоюза, ее профактив традиционно принимают активное участие в работе на каждом из этапов кампании по проведению референдума. "Члены нашего профсоюза будут работать в десятках избирательных комиссий, ряд участковых комиссий сформированы целиком из работников наших организаций, также представители профсоюза примут участие в референдуме в качестве наблюдателей", - заключил Павел Жуйков.-0-



