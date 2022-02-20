Минюст разъяснил порядок взыскания задолженности при рассрочке исполнения

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Инструкцию по исполнительному производству внесены изменения. Основным нововведением стало закрепление порядка взыскания задолженности по исполнительным документам, по которым актами законодательства должнику предоставлена рассрочка исполнения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Исполнительное производство может быть возбуждено только на ту сумму задолженности, срок уплаты которой уже наступил. Внесенные в инструкцию изменения позволят судебному исполнителю по находящемуся на исполнении исполнительному производству изменить сумму взыскания при наступлении очередного срока платежа.

Для этого взыскателю необходимо будет подать судебному исполнителю заявление о взыскании очередных платежей, по результатам рассмотрения которого судебный исполнитель вынесет постановление об изменении суммы взыскания.

В том случае, когда в ходе исполнительного производства будет взыскана только часть задолженности по исполнительному документу, по которому законодательным актом была предоставлена рассрочка исполнения, исполнительное производство будет оканчиваться, но исполнительный документ судебный исполнитель будет возвращать взыскателю для обеспечения возможности принудительного взыскания неоплаченной суммы задолженности в последующем.

Данные изменения вступят в силу 1 марта 2022 года.-0-