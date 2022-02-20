﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский эксперт: Украина для Запада - пушечное мясо

20.02.2022 13:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина для Запада - пушечное мясо, заявил в эфире "Беларусь 1" директор Фонда исследования проблем демократии (Россия) Максим Григорьев, сообщает БЕЛТА.

"США Украину в качестве отдельного субъекта не берет в расчет. Это - пушечное мясо, некая разменная монета, поэтому никакого голоса Украины здесь нет", - сказал Максим Григорьев.

США исторически построены на геноциде и на том, чтобы диктовать свою волю другим. Но сейчас это не работает: Россия и Беларусь достаточно четко и ясно дали это понять.

"Что касается слаженности и общих подходов России и Беларуси, думаю, как раз для всех специалистов - это все ясно и понятно. И те обострения, которые есть в последнее время, конечно, связаны с тем, что западные страны понимают, что Россия и Беларусь никогда не согласятся на условия пребывания какого-то сателлита Запада, который должен принимать, так сказать, любые шаги, которые связаны с получением односторонней выгоды. Выгоды для своих граждан, для своих элит, своего политического класса. Естественно, ни Россия, ни Беларусь не будут с этим согласны. И мы достаточно четко и ясно по этому поводу говорим", - добавил эксперт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США исторически построены на геноциде и на том, чтобы диктовать свою волю другим. Но сейчас это не работает: Россия и Беларусь достаточно четко и ясно дали это...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минюст разъяснил порядок взыскания задолженности при рассрочке исполнения
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by