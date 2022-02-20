Сенатор: здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Об этом заявил БЕЛТА член Совета Республики Константин Дроздовский.

"Обновленная Конституция определяет будущее государства, общества и каждого человека. Сохранение в Республике Беларусь бесплатного здравоохранения, образования, социальной защиты инвалидов, заботы о молодежи создает фундамент для дальнейшего стабильного развития и процветания нашей страны, - рассказал Константин Дроздовский. - Государство дает гражданам право на охрану здоровья и право на получение своевременной и квалифицированной медицинской помощи. Пользоваться этим может каждый человек в соответствии со своим субъективным представлением о здоровье и уровнем индивидуальной медицинской культуры. Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества".

Сенатор особо выделил важность предлагаемого дополнения к ст.45, которое закрепляет обязанность граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. "Государство тратит колоссальные средства на бесплатную медицину. Эти суммы в разы возросли в период пандемии, и очень важно повысить ответственность самих людей по обеспечению элементарных мер заботы о себе. Каждый человек должен ответственно относиться к своему организму, осознавать, какой вред могут нанести алкоголизм, неправильное питание, курение или употребление запрещенных веществ. Это дополнение Основного закона находит особое одобрение в среде медицинских работников. Мы должны понять, что наше здоровье - в наших собственных руках и сберечь его - это в первую очередь задача самого человека", - подчеркнул он.-0-



