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Сенатор: здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества
20.02.2022 13:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Об этом заявил БЕЛТА член Совета Республики Константин Дроздовский.
"Обновленная
Сенатор особо выделил важность предлагаемого дополнения к ст.45, которое закрепляет обязанность граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. "Государство тратит колоссальные средства на бесплатную медицину. Эти суммы в разы возросли в период пандемии, и очень важно повысить ответственность самих людей по обеспечению элементарных мер заботы о себе. Каждый человек должен ответственно относиться к своему организму, осознавать, какой вред могут нанести алкоголизм, неправильное питание, курение или употребление запрещенных веществ. Это дополнение Основного закона находит особое одобрение в среде медицинских работников. Мы должны понять, что наше здоровье - в наших собственных руках и сберечь его - это в первую очередь задача самого человека", - подчеркнул он.-0-
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Сенатор особо выделил важность предлагаемого дополнения к ст.45, которое закрепляет обязанность граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного...
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