Смоляк: обновленный проект Конституции демонстрирует истинную заботу о человеке

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный проект Конституции демонстрирует истинную заботу о человеке, заявила БЕЛТА член Совета Республики Алла Смоляк.

"Обновленный проект Конституции, который вынесен на референдум, демонстрирует не голословную, а истинную заботу о людях. Например, ст.32 проекта: государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, создает условия для свободного и эффективного участия в общественной жизни, реализации ее потенциала. Государством гарантировано и то, что среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Любой гражданин может на конкурсной основе бесплатно получить образование в государственных учреждениях. Эти гарантии актуальны практически для всех семей, в том числе и для моей. Так, мой младший сын оканчивает школу, и сегодня у него есть уверенность: если приложить все силы, можно успешно реализовать себя и в учебе, и в творчестве, и различных сферах, воплотить все планы и задумки. Условия для этого создаются, а дальше все в руках каждого молодого человека", - сказала Алла Смоляк.

Сенатор уверена, что многим близко и то, что брак - это союз женщины и мужчины, и то, что семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

"Ведь семья - это залог продолжения рода, а следовательно, и народа. Я убеждена, что в нашей семье, как и во многих белорусских семьях, из поколения в поколение передаются традиции, духовные и нравственные ценности, на которых затем строится прочный фундамент новых молодых семей. В настоящее время такой фундамент выстраивают моя дочь и ее супруг. И отрадно, что их стремление сберечь вековые ценности поддерживается Основным законом, - отметила она. - Если говорить о моей профессиональной деятельности, то миссия Белорусского общества Красного Креста очень созвучна с постулатами конституционного проекта, которым гарантируется особая забота государства о ветеранах войны и труда, об инвалидах и пожилых людях. Более того, предусмотрены реализация политики социальной интеграции инвалидов, создание доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержка семей с инвалидами. Все это в очередной раз подтверждает социальный курс белорусского государства".

Алла Смоляк считает очень важной и поправку о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Ведь, во-первых, без глубокого понимания прошлого невозможно построить успешное будущее. А во-вторых, мы не имеем никакого морального права забывать о жертвах, принесенных поколением победителей ради наших с вами свободы, независимости и мира", - констатировала она.-0-



