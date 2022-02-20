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Спасатели пронесли 12-метровый флаг Беларуси по всей дистанции "Забега настоящих мужчин"
20.02.2022 14:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатиметровый флаг Республики Беларусь пронесли спасатели по всей дистанции "Забега настоящих мужчин", сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.
Сегодня в канун Дня защитника Отечества у минского Дворца спорта собрались любители здорового образа жизни. В нынешнем году "Забег настоящих мужчин" прошел в пятый раз под названием Brutal run. Участники преодолели дистанцию в 3 км.
В забеге приняли участие более 160 спасателей Беларуси - это курсанты Университета гражданской защиты МЧС, работники Минского городского и областного управлений МЧС, а также спасатели Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" и Республиканского центра тылового обеспечения МЧС.
Как подчеркнул Андрей Садовский, участие в подобных мероприятиях у спасателей стало традицией. Впервые они пробежались по зимнему Минску в 2017 году. За это время команда МЧС дважды была отмечена специальным призом организаторов забега за массовость и креативность.
Свой забег спасатели посвятили Году исторической памяти.
Кроме того, курсант МЧС Владислав Гавриленко забрал пальму первенства в конкурсе отжиманий, отжавшись 221 раз.
Организатором мероприятия выступила Белорусская федерация легкой атлетики.-0-
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Сегодня в канун Дня защитника Отечества у минского Дворца спорта собрались любители здорового образа жизни. В нынешнем году "Забег настоящих мужчин" прошел в пятый...
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