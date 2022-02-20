﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасатели пронесли 12-метровый флаг Беларуси по всей дистанции "Забега настоящих мужчин"

20.02.2022 14:29 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатиметровый флаг Республики Беларусь пронесли спасатели по всей дистанции "Забега настоящих мужчин", сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

Сегодня в канун Дня защитника Отечества у минского Дворца спорта собрались любители здорового образа жизни. В нынешнем году "Забег настоящих мужчин" прошел в пятый раз под названием Brutal run. Участники преодолели дистанцию в 3 км.

В забеге приняли участие более 160 спасателей Беларуси - это курсанты Университета гражданской защиты МЧС, работники Минского городского и областного управлений МЧС, а также спасатели Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" и Республиканского центра тылового обеспечения МЧС.

Как подчеркнул Андрей Садовский, участие в подобных мероприятиях у спасателей стало традицией. Впервые они пробежались по зимнему Минску в 2017 году. За это время команда МЧС дважды была отмечена специальным призом организаторов забега за массовость и креативность.

Свой забег спасатели посвятили Году исторической памяти.

Кроме того, курсант МЧС Владислав Гавриленко забрал пальму первенства в конкурсе отжиманий, отжавшись 221 раз.

Организатором мероприятия выступила Белорусская федерация легкой атлетики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в канун Дня защитника Отечества у минского Дворца спорта собрались любители здорового образа жизни. В нынешнем году "Забег настоящих мужчин" прошел в пятый...
 
Новости дня
Новости общества
 
Смоляк: обновленный проект Конституции демонстрирует истинную заботу о человеке
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by