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Почти 60 стран заявили о выявлении стелс-омикрона

20.02.2022 16:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 60 стран заявили о выявлении стелс-омикрона, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"На начало февраля почти 160 стран заявили о варианте ВА.1, который уже начал разделяться на подварианты, уже есть вариант ВА.1.1. О варианте ВА.2, или стелс, заявили 57 стран и только 13 стран - о варианте ВА.3", - сказала Елена Гасич.

По ее словам, коллеги из Польши опубликовали данные о том, что у них выявлены варианты ВА.2 и ВА.3. "Как отмечают специалисты из Польши, такие случаи только зарегистрировали и пока непонятно, как это будет влиять на эпидемиологическую ситуацию в стране", - отметила заведующая лабораторией.

Наименее изучен на сегодня третий вариант омикрона, обратила внимание Елена Гасич. "Вопрос и в диагностике, поскольку он не выявляется обычными тест-системами. К тому же ВА.3, наверное, и менее заразен, потому что не получил такого большого распространения", - сказала она.

Впрочем, для пациента не так важно, каким субвариантом омикрона он инфицирован: лечение симптоматическое. "Выявление подвариантов очень важно с научной и практической точки зрения, именно для понимания эпидемиологической ситуации, прогнозов на будущее, а для врачей - особенностей течения заболевания", - заметила заведующая лабораторией.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На начало февраля почти 160 стран заявили о варианте ВА.1, который уже начал разделяться на подварианты, уже есть вариант ВА.1.1. О варианте ВА.2, или стелс, заявили 57...
 
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