Депутат: обновленный проект Конституции объединяет и мотивирует на плодотворную работу

Источник материала: БелТА

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обновленный проект Конституции Беларуси объединяет белорусский народ и мотивирует граждан на дальнейшую плодотворную, активную, созидательную работу на пользу общества. Именно поэтому важно принять участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Потапова.

"Сохранение суверенитета - это основа, нить, на которую нанизаны все статьи нашей Конституции. Будь то сохранение нашей национальной самобытности, культуры, исторической памяти, или обеспечение экономической и военной безопасности. И мы не должны позволить переписать нашу историю, потому что от этого зависит подход к нашему будущему", - отметила депутат.

Елена Потапова подчеркнула, что в Конституции сохраняется преемственность, то лучшее, на чем базируется наше общество, в том числе социальная направленность политики государства. Преамбула Основного закона страны дополнена приоритетными ценностями нашего народа: сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций, обеспечение мира и социальной справедливости в обществе. Появились новшества, которые дают людям дополнительные гарантии, а также закрепляют наши обязанности.

"Работа над проектом Конституции сплотила белорусов, она стала площадкой для обсуждения не только Основного закона, но и всех сфер жизни нашего общества, каждого гражданина. Убедиться в этом я смогла проведя не один разговор о будущем Беларуси с коллективами в учреждениях образования, здравоохранения, на предприятиях. Проведена масштабная работа: собраны и оформлены мнения и предложения граждан. И сейчас важно закрепить результаты проделанной работы. Потому что только нам решать, каким путем идти и как сделать нашу жизнь лучше", - заключила Елена Потапова.-0-



