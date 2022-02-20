﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вирусолог оценила, насколько переболевшие омикроном защищены от дельты

20.02.2022 17:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переболевшие омикроном будут защищены в какой-то степени и от дельта-варианта, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Вирусы дельта и омикрон имеют очень разный набор мутаций. Антитела - это ключик к замочку. Замочек у вируса, а ключик - это антитела. Иммунная защита работает только в том случае, если ключик подходит к замочку. Ряд мутаций, который характерен для варианта дельта, присутствуют у омикрона. Поэтому защита, конечно, будет", - считает Елена Гасич.

По ее словам, переболевшие омикроном, наверное, в меньшей степени будут защищены от дельты. Впрочем, остается вопрос - продолжит ли свою циркуляцию дельта. "Сейчас это широко обсуждается. И одним из вариантов развития событий, с учетом того, что это совершенно два разных вируса, может оказаться параллельная циркуляция в течение какого-то времени двух вариантов - и омикрона, и дельты", - сказала вирусолог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам, переболевшие омикроном, наверное, в меньшей степени будут защищены от дельты. Впрочем, остается вопрос - продолжит ли свою циркуляцию дельта.
 
Новости дня
Новости общества
 
Генштабы Беларуси и России выработают шаги для недопущения войны в своем регионе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by