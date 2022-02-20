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Вирусолог оценила, насколько переболевшие омикроном защищены от дельты
20.02.2022 17:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переболевшие омикроном будут защищены в какой-то степени и от дельта-варианта,
"Вирусы дельта и омикрон имеют очень разный набор мутаций. Антитела - это ключик к замочку. Замочек у вируса, а ключик - это антитела. Иммунная защита работает только в том случае, если ключик подходит к замочку. Ряд мутаций, который характерен для варианта дельта, присутствуют у омикрона. Поэтому защита, конечно, будет", - считает Елена Гасич.
По ее словам, переболевшие омикроном, наверное, в меньшей степени будут защищены от дельты. Впрочем, остается вопрос - продолжит ли свою циркуляцию дельта. "Сейчас это широко обсуждается. И одним из вариантов развития событий, с учетом того, что это совершенно два разных вируса, может оказаться параллельная циркуляция в течение какого-то времени двух вариантов - и омикрона, и дельты", - сказала вирусолог.-0-
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По ее словам, переболевшие омикроном, наверное, в меньшей степени будут защищены от дельты. Впрочем, остается вопрос - продолжит ли свою циркуляцию дельта.
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