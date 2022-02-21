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Кривошеев: после референдума роль беглой оппозиции на Западе будет стремиться к нулю
21.02.2022 15:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. После проведения в Беларуси референдума по изменениям в Конституцию роль беглой белорусской оппозиции на Западе будет стремиться к нулю. Такое мнение высказал сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я думаю, что после проведения референдума, после принятия новаций в наш Основной закон, роль и значение беглой части белорусской оппозиции будет снижаться и стремиться к нулю, - убежден Андрей Кривошеев. - И сдержать это уже будет невозможно: ни информационными, ни любыми другими методами".
"Что касается референдума, то здесь, на мой взгляд, наши западные соседи и "партнеры" просто доигрывают партию, проигранную с их стороны, они просто пытаются сохранить лицо. С каждым днем и с каждым политическим и интеграционным шагом (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) сохранять лицо им все сложнее", - подчеркнул руководитель Белорусского союза журналистов.-0-
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"Я думаю, что после проведения референдума, после принятия новаций в наш Основной закон, роль и значение беглой части белорусской оппозиции будет снижаться и...
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