Кривошеев: после референдума роль беглой оппозиции на Западе будет стремиться к нулю

Источник материала: БелТА

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. После проведения в Беларуси референдума по изменениям в Конституцию роль беглой белорусской оппозиции на Западе будет стремиться к нулю. Такое мнение высказал сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, что после проведения референдума, после принятия новаций в наш Основной закон, роль и значение беглой части белорусской оппозиции будет снижаться и стремиться к нулю, - убежден Андрей Кривошеев. - И сдержать это уже будет невозможно: ни информационными, ни любыми другими методами".

"Что касается референдума, то здесь, на мой взгляд, наши западные соседи и "партнеры" просто доигрывают партию, проигранную с их стороны, они просто пытаются сохранить лицо. С каждым днем и с каждым политическим и интеграционным шагом (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) сохранять лицо им все сложнее", - подчеркнул руководитель Белорусского союза журналистов.-0-